Es importante que todas vayamos en la misma dirección, ponernos todas de acuerdo y hacer un convenio donde las futbolistas tengan los mínimos salariales, permisos de maternidad, días de descanso, algunas con pocos días de descanso al año, eso no puede ser, el cuerpo no te da. Sólo así todas creceremos , apuntó.

Respecto a la selección mexicana, Robles se mostró optimista para borrar el tropiezo de no haber clasificado a los dos últimos mundiales.

Siempre he dicho, en México hay jugadoras con mucha garra y potencial tremendo. En selección no hemos conseguido ciertos resultados, pero creo que tarde o temprano ganaremos un Mundial, quizá ya no lo vea como jugadora pero estoy segura que así será , sostuvo.

Robles, quien ha forjado toda su carrera en España, disfruta ahora su primera visita en México como jugadora del Real Madrid, club que realiza un gira y luego de haber enfrentado aTigres se medirá el domingo al América en el estadio Azteca. No obstante, indicó que no tiene planes para fichar con un club de la Liga Mx.

El Madrid se presentará con las campeonas Rocío Gálvez, Claudia Zornoza, Athenea del Castillo y Oihane Martínez.