Viernes 1º de septiembre de 2023, p. 9

Mónaco. La española Aitana Bonmatí aprovechó su discurso en la ceremonia de premiación de la UEFA para expresar su apoyo a su compañera Jennifer Hermoso, quien recibió un beso no consensuado del presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, tras la final del Mundial femenil efectuado en Australia y Nueva Zelanda.

Bonmatí, ganadora de la Champions femenil y la Liga de España con el Barcelona, además de la Copa del Mundo con su selección, superó en la votación a su compatriota Olga Carmona y a la australiana Sam Kerr y fue nombrada la mejor jugadora del año en la gala celebrada ayer en medio de una crisis para el órgano rector del futbol europeo, la cual fue provocada por el comportamiento de Rubiales.

El directivo se ha negado a renunciar a la presidencia de la RFEF a pesar de la indignación por el hostigamiento a Hermoso durante la premiación tras la victoria de España sobre Inglaterra.

Como sociedad no debemos permitir el abuso de poder en una relación laboral, ni faltas de respeto. A mi compañera Jenni y a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras y espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore , declaró Bonmatí ante los dirigentes de la UEFA.

No están siendo unos momentos muy buenos en el futbol español. Venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando mucho de ello porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar , agregó.

Rubiales no asistió al evento tras ser suspendido por la FIFA, dos días después de que el organismo abrió un caso disciplinario en su contra. La UEFA no ha actuado contra el directivo, quien recibe un sueldo de 270 mil dólares como presidente de la RFEF.

La ganadora del premio a mejor entrenador en el futbol femenil, la neerlandesa Sarina Wiegman, también tocó el tema.