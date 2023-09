La estadunidense agradeció la generosidad de Poniatowska, quien abrió el camino a ella y a otras de sus colegas: La única que no nos criticaba, nos apoyaba y nos entendía, aunque hablábamos de manera troche y moche, fue Elenita. Quiero agradecer por todos los años que nos ha visto verdaderamente como escritoras mexicanas .

Añadió: La poesía nos hace falta en estos tiempos porque transforma la oscuridad en luz. Necesitamos no quedarnos callados. Es nuestra responsabilidad buscar la manera de comunicarnos con personas que no piensan como nosotros .

La escritora chicana Sandra Cisneros afirmó que su intención con la literatura es “cambiar la manera en que la gente piensa/change your mind, porque estamos muy divididos en Estados Unidos y en México; podemos sembrar las semillas de paz”.

Continuó: Sandra elige personajes como ustedes y yo, que trabajan. Las mismas personas que me han interesado desde que me inicié en 1953 en el periódico. Es tan importante la literatura que se hace en la frontera, que se autoafirma, que es lo que ella ha logrado. Has hecho que se hable de México en inglés, tu idioma nativo y tu tierra .

La colaboradora de este diario sostuvo que es parte del honor del ser humano traducir con la mayor elegancia, pero también con la mayor lealtad posible; no querer agarrarse del texto de otra persona para dizque mejorarlo; esa debería ser la ley primera de la traducción .

La poeta y traductora Liliana Valenzuela, quien durante tres décadas ha colaborado con Sandra Cisneros, destacó la traducción que realizó Poniatowska de La casa en Mango Street: Es excelente, porque fluye naturalmente. Hablaba con ese español mexicano, de las mujeres, con el que yo me identificaba .

En torno a la literatura de Cisneros, agregó que ésta introdujo la literatura híbrida. Mezclaba muchas cosas, y por eso era como una caja de acertijos saber qué estaba haciendo .

Por su parte, la académica e investigadora Luz Elena Gutiérrez de Velasco encomió la importancia de esta mesa con la participación de tres mujeres formidables, hablando de traducción y migración, no sólo física y geográfica, sino en la literatura, en el mundo de bilingüismos y culturas compartidas”.

Hizo hincapié en que la de traductora es una faceta poco conocida de Poniatowska, y resaltó que fue ella quien detectó la importancia de difundir en México La casa en Mango Street.