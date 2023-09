Merry MacMasters

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (Inehrm) cumplió 70 años de vida el pasado 29 de agosto. Para festejar, se organizó un encuentro con varios de sus ex directores.

Felipe Ávila, actual titular de la institución, dijo sentirse honrado y orgulloso de dar continuidad a este trabajo que se distingue, como dijo Javier Garciadiego, por estar más allá de los gobiernos y los conflictos políticos . No empezamos de cero, nunca , continuó. No rehacemos la historia, no inventamos el hilo negro, ni el agua tibia. Siempre nos apoyamos en el trabajo de quienes nos precedieron .

Ávila se refirió a su antecesor, Pedro Salmerón, y su salida del Inehrm: El instituto que sigue trabajando en buena medida es el que diseñamos Pedro y yo en los primeros meses, incluso, desde antes del comienzo del actual gobierno . Se han mantenido la mayoría de los investigadores y la pluralidad , acotó.

En su gestión ha habido dos desafíos fuertes: primero, la salida abrupta de Pedro, que creó una crisis dentro del instituto, en la que estábamos en el ojo del huracán, atacados por todos lados. Nos costó mucho trabajo sobrevivir y enderezar el barco . El otro gran desafío fue la pandemia, que nos transformó la vida. Cambió en gran medida la fisonomía al instituto. Nos convertimos al mundo digital .