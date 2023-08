D

avid Hampson cumplió hace poco 51 años. Hoy, 31 de agosto, probablemente será sentenciado a cinco años de prisión. Su delito: detener el tráfico en la esquina de Mount Pleasant y De La Beche Street, uno de los cruces de mayor afluencia automovilística en la ciudad de Swansea (País de Gales). En términos legales, la ley prohíbe obstruir la vía pública y causar desorden social. No es la primera vez que lo hace. Según el diario The Limited Times, todo comenzó en 2014. En un día de diciembre, se paró en el mismo cruce a la misma hora, situado justamente al lado de la comisaría de policía, y miró con indiferencia cómo se iba deteniendo la larga fila de coches a los que impedía el paso. No se dejó intimidar por los cláxones, ni los gritos impacientes de los conductores. Al poco rato, dos agentes llegaron al lugar. Uno le pidió que se moviera a la banqueta. Hampson no respondió. El agente lo tomó del brazo y lo apartó amablemente de la avenida, no sin antes recordar sus derechos: “Tiene el derecho a guardar silencio…”

Ya en la estación de policía dio inicio el interrogatorio usual en el que el agente le pidió que explicara las razones de su extraño comportamiento. Una vez más, guardó silencio. Ninguna de las advertencias del oficial lo hizo decir una sola palabra. Apareció entonces un abogado defensor, que le fue asignado por la propia comisaría. David permaneció sumergido en su silencio, hasta que el abogado se declaró incapaz de tomar la defensa en sus manos. Quedó detenido una noche en la que se le sirvió una cena. Para sorpresa de todos, Hampson profirió la única palabra que se le ha escuchado desde entonces: Gracias . Al día siguiente, el juez consideró que se trataba de una falta menor (la cual quedaría debidamente registrada ) y lo dejó en libertad.