Jueves 31 de agosto de 2023, p. 15

En días recientes, los colegios de profesores y el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM dieron su autorización al director del plantel, Raúl Contreras Bustamante, para que participe en el proceso de sucesión de rector, por lo que en breve el funcionario registrará su candidatura ante la Junta de Gobierno (JG).

Los colegios no solamente me dijeron que me autorizaban, sino que era una obligación que la FD participara y son ellos los que me van a inscribir. Por separado, los colegios y el Consejo Técnico van a mandar una carta a la JG proponiéndome. Una vez que lo hagan, yo diré que estoy enterado de la propuesta, que la acepto, y entonces entregaré mis documentos , explicó Contreras en entrevista con La Jornada.

El jurista señaló que era importante solicitar la autorización de su comunidad porque fui elegido por cuatro años, por segunda ocasión, y mi periodo como director termina hasta el 29 de marzo de 2024. Yo tengo una responsabilidad con la Facultad de Derecho y, siendo director de una comunidad, lo primero que tienes que hacer es tener su respaldo .

Luego de subrayar que al ser representante de la FD está obligado a defender el prestigio de dicha facultad, Contreras señaló que los alumnos integrantes del Consejo Técnico realizaron una encuesta entre el estudiantado para recabar su opinión sobre el tema.