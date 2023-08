Alonso Urrutia y Emir Olivares

De entrada, el presidente Andrés Manuel López Obrador delineó los alcances de la crítica que haría en seguida, no es un asunto personal, no tengo odio contra nadie, es un asunto de interés público , para después cuestionar nuevamente el papel de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña. A partir de que llegó la nueva presidenta para tener fuerza, los deja en completa libertad a los jueces y ya hacen lo que quieren; a partir de entonces empiezan a liberar a presuntos delincuentes y a degradar aún más el Poder Judicial .

López Obrador llevó la polémica en torno a un cambio profundo en la SCJN al ámbito electoral a efecto de que sean los ciudadanos quienes demanden de los candidatos un compromiso para llevar a cabo modificaciones sustanciales en el Poder Judicial. Es decir, que quienes busquen este cargo asuman la necesidad de estas modificaciones para que los jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo, a partir del cumplimiento de ciertos requisitos de formación profesional.

En conferencia, lamentó que la reforma que planteó el ex presidente de la SCJN Arturo Zaldívar para enfrentar la corrupción en el seno del Poder Judicial no haya prosperado, porque tras la sucesión en el cargo, regresó, yo no diría que a lo de antes, sino peor . Consideró que los ministros han utilizado como pretexto, como excusa, el que yo quería controlar a la Corte y que ellos eran independientes. Se pelean conmigo para que sigan tolerando la corrupción .

Al referirse expresamente al proyecto de presupuesto que hizo público la SCJN, superior a 84 mil millones de pesos, López Obrador matizó su visión sobre un eventual ajuste que, en su caso, correspondería aprobar a la Cámara de Diputados. Subrayó que no se trata de que no tengan para el cumplimiento de sus funciones, incluso que tengan sus sueldos y lo que requieren, pero no en exceso, sino dentro de lo razonable.