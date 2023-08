Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 31 de agosto de 2023, p. 9

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que siente pena de que personajes que estima y respeta se hayan sumado a la campaña contra los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), haciéndole juego a la derecha fascista.

Ayer, durante su conferencia matutina, el mandatario se pronunció de nuevo sobre la polémica por estos materiales y los dichos en el sentido de que buscan inyectar el virus comunista en las generaciones estudiantiles.

Destacó que se trata sólo de un ansia de grupos opositores y conservadores de ir contra una más de las políticas de su administración, sin siquiera conocer los contenidos de los ejemplares.

Aprovechó un espacio en la mañanera para referirse a un desplegado publicado la víspera en el que los abajofirmantes alegan que el gobierno federal está por cometer un crimen contra la nación por distribuir los libros de texto .

El documento es suscrito por varios personajes abiertamente opositores a su gobierno, como el empresario Claudio X. González, el ex ministro de la Corte José Ramón Cossío, la activista Clara Jusidman, el economista Rolando Cordera, el ex director del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional Guillermo Valdés, los ex consejeros electorales José Woldenberg y Ciro Murayama, el pedagogo Gilberto Guevara Niebla, y la directora de Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Casar, entre otros.