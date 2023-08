Agregó: “Imagínense lo vergonzoso que un presidente de un partido le diga a una dirigente de ese mismo partido ‘Ni modo, no saliste’; o como decía don Adolfo Ruiz Cortines: ‘Ni modo, perdimos’”. Sin embargo, aseguró, dentro del mismo tricolor hay otros actores que pidieron a la senadora Paredes no abandonar la contienda: “¡Beatriz aguanta, el pueblo se levanta’!, comentó entre risas.

El jefe del Ejecutivo ironizó con el proceso de la oposición. El asunto se está poniendo interesante porque están todos pidiendo que la señora (Paredes) decline, no quieren ningún riesgo, es que ahí hicieron compromisos. ¿Cómo van a ir a decirle a los mandamás que no salió (Gálvez)? No, no me equivoco, los conozco muy bien, son muy burdos, mucho, mucho, mucho muy burdos, son predecibles, o sea, a leguas se les identifica y se les ve .

El jefe del Ejecutivo aseguró que no puede quedarse callado ante este intento por parte del bloque conservador de engañar a la gente.

Criticó que sea el empresario Claudio X. González el que conduzca el proceso de designación del candidato opositor, pues no tiene la formación en el noble oficio de la política. ¿Cómo le van a dar la conducción de un proceso político a quien no tiene conocimiento? Esto no es de gerentes y vaya que le ayudan todos, y lo que resulta ridículo lo convierten en una virtud .

Agregó que conductores de diversos espacios noticiosos en radio y televisión expresan en sus comentarios hasta sorpresa y reconocimiento al hablar de un proceso del Frente Amplio bien conducido, ejemplar o dan la razón de que el resto de los aspirantes deben renunciar.

Sin dar nombres, se refirió a las afirmaciones de Gálvez de que el mandatario está actuando para que el candidato a la Presidencia de Movimiento Ciudadano sea el gobernador de Nuevo León, Samuel García. “Dice alguien ahí: ‘No, es que Andrés Manuel quiere poner al candidato’. No, qué me va a importar a mí, son libres”.