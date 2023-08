Era natural, como culminación de mi biografía política, que intentara la candidatura presidencial, para ser la primera presidenta de México, como también es natural, como demócrata que soy, y absolutamente consistente, que reconozca cuando los resultados no me favorecen , recalcó la ex gobernadora de Tlaxcala.

Destacó que con la organización del frente opositor se empujó la participación ciudadana en el país, y afirmó que no aspira a algún otro cargo. Soy una gente de misiones, no de posiciones. Por ello, declaro enfáticamente y para que aquellas balas venenosas que de repente oscurecen el escenario, no profundicen, no aspiro a ninguna candidatura en las próximas elecciones, ni al Congreso de la Unión ni a la Ciudad de México. Esa es mi posición , agregó.