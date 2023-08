Cierto es que esa oligarquía está convencida de que la panista no tiene mayor sustancia, pero también, pragmática que es, que ese su principal atractivo, pues como candidata –y no pasará de ahí– la manejará a placer y sin reclamo alguno por parte de la ungida .

El asunto, dijo el mandatario, se está poniendo interesante, porque están todos pidiendo que la señora (Beatriz Paredes) decline, no quieren ningún riesgo, es que ahí hicieron compromisos. ¿Cómo van a ir a decirle a los mandamás que no salió? No me equivoco, los conozco muy bien, son muy burdos, predecibles, a leguas se les identifica y se les ve .

En efecto, López Obrador no recurrió a su bola de cristal para destapar a Xóchitl, sino a su enorme experiencia política para saber de antemano cómo se cocinó la candidatura de la hidalguense. Ella debe estar feliz, porque no le alcanza para registrar el triste papel de títere que la oligarquía le asignó.

López Obrador dijo que no es que yo quiera meterme en esto, es que la verdad da pena de cómo se quedan callados en los medios, no informan. Y hasta los mismos militantes de los partidos del bloque conservador deberían cuando menos informarse que ellos no son tomados en cuenta, ni tienen que ver nada, sino que son los de arriba los que deciden, completamente antidemocrático; son los medios, que manipulan, introducen al mercado a quien les conviene como si se tratara de un producto chatarra con publicidad y luego ellos van conduciendo todo el proceso. Lamentable. Pero esto tiene años, años que sucede, no cambian. Esto no ayuda a la democracia, son malos ejemplos .

Pero qué más da, porque los tres cochinitos de Claudio ( Alito, Markito y los Chuchos) están acostumbrados a hacer marranadas, es su mero mole, máxime si, billete en mano, Claudio se las ordena.

Las rebanadas del pastel

Lo de menos es si la declaración de Alito fue o no banquetera, porque el hecho es que a Beatriz Paredes simplemente le dio una patada en el trasero. En el mejor de los casos, la tlaxcalteca sacrificada obtendría la coordinación nacional de huipiles del FAM.

