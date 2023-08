A

lejandro Moreno Cárdenas consumó ayer una extraña maniobra de autoflagelación aplicada a su partido, el Revolucionario Institucional, y, por extensión, al Frente Amplio por México y a la ahora virtual candidata única, Xóchitl Gálvez, despojada así de cualquier pretensión de lucir algún huipil de aparente bordado democrático.

Con el derribe de Beatriz Paredes como rival en la competencia interna se cae el tinglado de la supuesta participación señera de la sociedad civil (todo ha quedado en manos de los mandos partidistas), de las encuestas y la votación (todo, ahora, innecesario) y de un proceso electoral frentista cuyo resultado fue adelantado a principios de julio por el Presidente de la República y ahora queda confirmado de manera machista por la caricatura de poder político (en comparación con su pasado) que representa un PRI ante cuyos saldos ruinosos se espantó la inflada construcción del fenómeno social y electoral xochitleco.

Extraña autoflagelación, se apuntó líneas arriba, porque a fin de cuentas el libreto seguido ayer por Alito y su lánguido equipo termina favoreciendo a Morena, sus aliados y a quien gane la contienda interna 4T, siembra incertidumbre entre panistas indecisos y entre priístas no deseosos de seguir enganchados circunstancialmente con el PAN, y angosta la construcción de una legitimidad política de Gálvez y del que ahora podría ser llamado Frente Reducido por México.