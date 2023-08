Siempre me he preguntado: ¿cómo logra la vejez golpear sin misericordia la lucidez del pasado? ¿Cómo fue posible que a aquel joven que nos condujo en la Facultad de Ciencias de la UNAM por los violentos momentos del movimiento estudiantil de 1968 lo veamos hoy conducir, junto con la burguesía, los ataques en contra de la educación del pueblo. ¿Dónde quedó la brillantez argumentativa de Gilberto Guevara Niebla? ¿En qué momento se perdió el dirigente de las juventudes comunistas?

Triste, muy triste es verlo hoy, del lado de nuestros opresores de clase.

Francisco Muñoz Apreza, miembro del Comité de Lucha de la Facultad de Ciencias

Confusiones panistas

Fox equivocó el nombre de Jorge Luis Borges y dijo José Luis Borgues ; Marta Sahagún no se quedó atrás al llamar a Rabindranath Tagore la Rabina gran Tagora ; ahora corresponde a Xochitl Gálvez cambiar el nombre al mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por el de Díaz Canetti . Y por si no fuera suficiente, dice que no debemos ser amigos de gobiernos dictatoriales... como el de Díaz Canetti de Cuba... , que nos hace recordar el vergonzoso pasaje foxista al decir a Fidel Castro comes y te vas , y remata la aspirante a la candidatura presidencial con la revolución sandinista salió pior, peor que la dictadura de Somoza . Como se puede ver, muy similares las tendencias de Fox y Xochitl Gálvez, aunque intenten disimularlo.

Fernando Quiroz N.

Invitaciones

Presentación de la revista Memoria

El Círculo de Reflexión, Buzón Ciudadano A. C., invitan a la reflexión y análisis de la Presentación de la revista Memoria. Presentadores: Silvana Rabinovich, Hugo López Gatell y Esther Kravzov. La cita es el sábado 2 de septiembre a las 12 horas, en el parque del Cartero José Refugio Ménes, de la colonia Postal, cerca del metro Villa de Cortés.

Imelda Beristain, Víctor Flores, Rosa María Almanza, Luciano Aguilar, David Villa, Salvador Munguía, Marú Nieto, Xóchitl Salazar, Inti Ernesto Salas, Tania Jiménez, Yolanda Macedo, Esperanza Espinosa y Antonio Villegas

Segundo aniversario de Se buscan lectores

Primera sesión: jueves 31 de agosto de 2023, de 18 a 20 horas (Tiempo de la Ciudad de México).

21 comentarios para celebrar 26 libros leídos

1) Waslala. Memorial del futuro, Gioconda Belli

Comentarios de la maestra Magda Rumayor

2) 500 años batalla por México-Tenochtitlan, Enrique Semo

Comentarios de la doctora Ruth Díaz

3) Las ciudades invisibles, Italo Calvino

Comentarios de la doctora Ruth Díaz

4) Querido Diego, te abraza Quiela, Elena Poniatowska

Comentarios de Marcela Peñaloza

5) El gatopardo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Comentarios de Bárbara Vallejo

6) Concierto barroco, Alejo Carpentier

Comentarios de Bárbara Vallejo

7) El exilio y el reino, Albert Camus

Comentarios de la maestra Patricia García Zapata

8) Weekend en Guatemala, Miguel Ángel Asturias

Comentarios de la maestra Patricia García Zapata

Enlace de Zoom:

https://cutt.ly/Z19pjtM

Código de acceso: galatea23

Convocan: UACM-Programa Galatea y Lectores en activo. Desde la Ciudad de México.