En tanto, personal médico del DIF evaluó médica y sicológicamente al señor y le ofreció llevarlo a un albergue para adultos mayores. El examen determinó que el ex catedrático estaba lúcido y en condiciones de tomar decisiones.

En tanto, trabajadores comenzaron a sacar la basura y a limpiar la casa el martes; ayer continuaban trabajando y prevén concluir hoy. Se estima que habían acumuladas 150 toneladas de desechos.

Quiero que me ayuden a rehabilitar mi casa y que no me la vayan a quitar; pienso regresar a vivir aquí. Ahorita me estoy quedando con un vecino y quiero seguir dando clases. Desde que me asaltaron me quedaron secuelas: me fatigo y me falta dentadura; como no podía hablar ya no me dieron trabajo y por eso me dedicaba a recolectar PET , afirmó Freyermuth y agregó que tiene familia, pero toda está en Brasil y España.

El edil morenista de Ecatepec dio a conocer que el gobierno municipal se encargará de que el septuagenario reciba atención emocional, de que continúe el desalojo de los desperdicios y el saneamiento del predio para determinar si su propietario puede volver a habitarlo.