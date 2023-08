Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 31 de agosto de 2023, p. 8

Con una paleta de colores distinta a la habitual, la lírica poético-musical de José Alfredo Jiménez será policromada por más de 103 artistas, quienes crearán nuevos paisajes sonoros con sus piezas, pero con la misma esencia: el amor.

Se trata del concierto Homenaje a José Alfredo Jiménez, que llevarán a cabo la Orquesta Sinfónica Nacional y el Estudio de la Ópera de Bellas Artes, los mañana y el domingo próximo en el Palacio de Bellas Artes, donde ejecutarán 20 temas representativos del cantautor oriundo de Dolores Hidalgo, Guanajuato, como parte del inicio del tributo nacional por su 50 aniversario luctuoso.

Es la primera vez que las canciones de José Alfredo se interpretarán en formato de concierto sinfónico.

No hay música clásica o popular, sino buena o mala, aunque decir esto podría ser trivial para el purismo. Lo que deseamos es adentrar al público a las creaciones de José Alfredo con otra paleta de colores , comentó ayer Ludwig Carrasco, director artístico de la orquesta.

Con esta afirmación estuvo de acuerdo la soprano y titular del Estudio de la Ópera de Bellas Artes, María Katzarava, quien por primera vez se presentará al lado de la orquesta más representativa del país, actividad que también marcará el debut de 18 músicos, entre éstos 13 cantantes solistas.

En el recinto se podrán escuchar los trabajos de seis arreglistas que derraman mexicanidad al hacer sinfónicas piezas como Si nos dejan, Ojalá que te vaya bonito, Qué viva Chihuahua o Si tú también te vas (conocida también como Canta, canta, canta, dedicada a Paloma Jiménez, hija del compositor).

Carrasco esbozó este novedoso concierto, parte de la banda sonora de nuestro país por décadas... Muchos crecimos con su música sin saber que era de él; es un figura que no podrá ser remplazada. Se trata de arreglos que desean llevar esas composiciones hermosas vernáculas a otro contexto. Relacionamos a José Alfredo con serenatas con mariachi, pero pocas veces con orquesta sinfónica o cantantes de ópera .

Fueron seleccionadas piezas sobre distintos estados del país y regiones. Algo nuevo y valioso, que esperamos sea punto de partida para la creación de una red, que es la colaboración de 15 orquestas (una, de Honduras) sinfónicas y filarmónicas, a las cuales se sumarán otras 12 en próximos días. Nunca ha existido este tipo de trabajos conjuntos. Este puente entre la orquesta sinfónica y las que completan la red de música de los estados , afirmó.

A su vez, Katzarava compartió que creció con la música de José Alfredo: La amo. Participar en este homenaje me da felicidad porque debuto con la sinfónica (a la que pertenecieron sus padres, violinistas), junto a los nuevos artistas del estudio .