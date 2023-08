Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 31 de agosto de 2023, p. 23

Fiscales federales están investigando el uso de fondos de la compañía Tesla en un proyecto secreto que había sido descrito internamente como una casa para el presidente ejecutivo Elon Musk, el hombre más rico del mundo, informó el diario The Wall Street Journal el miércoles, al citar a personas familiarizadas con el asunto. No se revelaron cifras y el periódico dijo que la casa estaba cerca de Austin, Texas. El Journal informó en julio que los miembros del directorio de Tesla habían investigado si los recursos de la empresa se habían utilizado mal en esa situación. La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) también ha abierto una investigación civil, informó el diario. Un portavoz de la SEC dijo que la agencia no hace comentarios sobre la existencia o inexistencia de una posible pesquisa. Ni Musk ni un portavoz de la fiscalía de Manhattan respondieron a las solicitudes de comentarios.