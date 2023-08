▲ Lionel Messi y su nuevo equipo, el Inter de Miami, no pudieron extender su racha ganadora tras empatar sin goles ante el Nashville este miércoles en partido de la Major League Soccer (MLS), el cual revivió la reciente final de la Leagues Cup que conquistó el conjunto de Florida. Pese a participar todo el encuentro, el astro argentino, quien hoy podría recibir el premio al Jugador del Año de la UEFA, no pudo aumentar su cuota goleadora en la liga estadunidense, luego de que en su debut del pasado domingo anotó su primer tanto del torneo frente al New York Red Bulls. Foto Afp