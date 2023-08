Juan Manuel Vázquez

Hay quien dice que el ciclismo es un deporte de forajidos. Una vocación de mártires y solitarios dispuestos a sufrir los horrores de pasar horas, días y semanas en bicicleta, de acumular cientos de kilómetros por caminos a veces inhóspitos, escalando cuestas vertiginosas, en adoquines, bajo la lluvia o la nieve. Por eso los aficionados consideran a los campeones algo semejante a héroes en un sentido clásico.

Se necesita coraje, sin duda, y eso le sobró a Isaac del Toro para dejar a todos los que atestiguaron su hazaña en los Alpes, donde por primera vez un mexicano ganó la versión Sub-23 del Tour de Francia. Una competencia que tiene el prometedor nombre de Vuelta del Porvenir y cuyo origen se remonta a unas seis décadas.

Del Toro nació hace 19 años en Ensenada, Baja California, a unos 10 mil kilómetros de distancia de donde se consagró como ciclista en condiciones de temeridad. Fue una sorpresa, no sólo ganó la carrera en un deporte en el que no abundan mexicanos, sino también lo hizo con autoridad inédita en esa vuelta francesa. Fue líder de la general, de montaña, juvenil y de puntuación, es decir, todo.

La sorpresa no sólo fue porque se trató de un mexicano, pues las figuras en este deporte son principalmente europeas , narra Del Toro. No tenemos mucha tradición en ciclismo de ruta. América Latina sólo despunta con los colombianos, ahí sí tienen mucha pasión por esto; también un poco los ecuatorianos, pero los mexicanos no solemos estar ahí .

¿De dónde salió?

Esa ferocidad que hace célebres a ciertos ciclistas no corresponde con los rostros de estos jóvenes irreconocibles cuando se apean y se desprenden del equipo de protección. Del Toro conserva algo de niño que contrasta con su relato de la lucha sobre ruedas. Una de esas historias en la que los favoritos son derrotados a fuerza de inteligencia y combate, por un desconocido como protagonista que emerge para hacer que todos, periodistas y público, se pregunten de dónde salió esa saeta.

“Mis planes nunca fueron ganar este Tour”, comenta con transparencia que es difícil no creerle. Además de los competidores de Italia, una nación que ha hecho del ciclismo parte de su identidad, se batió en un inesperado duelo ante el favorito, el estadunidense Matthew Riccitello.

El sábado, durante la sexta etapa, el escenario natural se desplegó para cargarlo de dramatismo. Lluvia intensa en las laderas de los Alpes franceses, a poco más de 2 mil metros de altura, y Del Toro ganando segundos constantemente, pero aún con un espíritu de modestia.

Éramos 22 en ese momento y queríamos darlo todo. Estar en los últimos sitios del pelotón no significaba que no podíamos aspirar a estar al frente. Pero para nada me pasaba por la mente enfrentar a Riccitello , relata Del Toro. Había un minuto de diferencia y remontar ante el estadunidense, un profesional con futuro prometedor, era casi una locura en ese momento.

Del Toro había visto el Tour de Francia como aficionado. Conocía cada puerto de montaña y sus míticos caminos. Por eso, pudo pelear en el ascenso de la famosa Col de la Loze, una de las cimas más difíciles en el ciclismo, con 22 kilómetros de pura pendiente y sufrimiento. Ahí fue donde el joven bajacaliforniano experimentó su epifanía.

Diálogo en las alturas