Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Jueves 31 de agosto de 2023, p. 3

La pintora Joy Laville (1923-2018) cobró vida en la actriz Ana Cristina Ortega, quien animó al público infantil y adulto para que le ayudara a recuperar sus recuerdos mientras recorría la exposición El silencio y la eternidad, dedicada a la artista británico-mexicana en el Museo de Arte Moderno (MAM) con motivo de su centenario natal.

Vestida de suéter lila, camisa blanca y falda larga, a la Joy Laville , Ortega pasó canturreando antes de admitir todo se me olvida . De allí la necesidad de recobrar el hilo de su vida al mirar sus cuadros, esculturas y cerámicas, porque mi obra es una ventana a mi corazón, mi alma y mis sueños .

La visita guiada dramatizada se inició en una sección de la muestra en la que el mar es el gran protagonista de los cuadros. La relación de Laville con el mar fue permanente debido a que la pintora pasó su infancia en la Isla de Wight, Inglaterra. De acuerdo con la actriz, los estados de ánimo de la artista se parecían a los movimientos del mar. Cuando estoy enojado el mar dentro de mí se mueve así , dijo agitando los brazos. ¿Ustedes qué hacen cuando están enojados , preguntó. Sin pensarlo, Max, de 11 años, contestó: grito , cosa que hizo con toda su fuerza. Max estuvo acompañado por su hermano Mariano, de 10 años.

A continuación Laville contó la historia de su vida, cómo vivió la Segunda Guerra Mundial, el trabajo de vigilancia que realizó para detectar bombardeos, cuando se enamoró de un soldado de Canadá, se casó y se fue a ese país lejano, recordó el nacimiento de su único hijo. La joven madre, sin embargo, quería pintar; entonces tomó a Trevor, de 5 años, y viajó a México en 1956 porque allí había muchos buenos pintores... ¿Quiénes? El público ayudó con el nombre de Frida Kahlo.

En seguida, Ortega pidió a los presentes a abrir sus alas y volar hasta la segunda sección, que invoca su traslado a San Miguel de Allende, adonde llegó con una maleta y una máquina de escribir, mientras Trevor, aparte de su maleta, traía unos palos de golf de juguete. Enmarcó la escena de la pintura Woman and paintings on the wall (2010) y resaltó a los visitantes que cada vez que aparecía una mujer con pelo café corto en un cuadro era un autorretrato de Laville. También anotó el empleo de algunos de sus colores preferidos, como el azul y el rosa.