Quien escribió El país de las últimas cosas “ha sobrellevado una serie de síntomas miserables tanto del cáncer como del tratamiento con una dignidad que me asombra. Él ha dicho que mientras avanza en esta prueba, ha pasado cada vez más tiempo ‘mirando hacia el abismo’ y me ha dicho que no tiene miedo a morir. Yo sí tengo miedo de morir, así que escuchar esto me vuelve humilde”.

Un limbo de citas

En el mensaje reciente de Hustvedt en la red social, donde también publicó dos imágenes de la pareja en años de mayor juventud, consideró que “puede ser tentador considerar Cancerlandia como un país aburrido, triste y peligroso donde nadie vive realmente, sino que sólo espera; un limbo de citas, pruebas, medicamentos, exploraciones e infusiones intravenosas que hay que soportar hasta que el paciente es enviado al cielo de la vida o al infierno de la muerte”.

Enseguida recapituló para decir que esta visión es un error porque, como alguien que comparte este trayecto de padecimiento les dijo hace poco: Estoy viviendo mi vida . Este interludio no es vida suspendida, sino vida misma , para expresar que quizá nunca haya vivido tanto el presente como ahora junto a Paul. El diálogo entre nosotros continúa, las bromas vuelan y la buena comida se consume, y él está aquí conmigo. Ahora está vivo, aprovechamos el día tal como es, con sus limitaciones .

La filósofa y feminista estadunidense alabó que su pareja ha sido un ejemplo de gracia, pues bajo la presión se ha comportado leal y sin quejas, con el humor intacto, ha hecho que este tiempo de enfermedad, el cual ya ha durado casi un año, sea hermoso y no feo .

Narró que el mes pasado, mientras esperaban para una cita, una joven se les acercó porque lo reconoció y le mencionó que su esposa era una gran lectora de su obra, y que ella misma también lo había comenzado a leer. Entonces, les dijo que ella estaba en nivel cuatro (el más avanzado del cáncer) y con una sonrisa contó que acababa de regresar de Italia, estoy viviendo mi vida . Cuando Paul regresó a su asiento junto con su esposa, él había comenzado a llorar.

Juntos hemos atestiguado diferentes respuestas de la gente que conocemos a las posibilidades de enfermedades fatales: rebelión, arrepentimiento y pánico. Sospecho que es imposible saber cómo reaccionará cada uno. Ciertamente no puedo predecir mi propia respuesta, y tampoco culpar a nadie por la suya. Y, sin embargo, he atestiguado un prodigio y estoy agradecida. También él me ha dicho que no desea ocultar su cáncer y se me permitió contar mi experiencia al respecto , describe en un diario, donde se siente acompañada por los numerosos lectores y amigos que se mantienen atentos, enviando solidaridad y buenos augurios, la bondad ha sido importante.