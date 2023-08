Es una burla, una ofensa y una mentada de madre para toda la diversidad sexual que el Congreso de la Ciudad de México pretenda asignar como presidenta de la mesa directiva a una persona que es incapaz de respetar la exigencia e identidad de las personas que no le agradan. Nos ponen en peligro , escribió el usuario Damián Morales en la red social X.

Luego de que se comenzara a hablar de ella como posible candidata a la presidencia del Congreso capitalino, en redes sociales los ciudadanos se manifestaron y llamaron a los legisladores a no permitir que la (diputada) antiderechos y transfóbica sea la nueva titular del Poder Legislativo local, al que consideraron un pilar en materia de reconocimiento de derechos humanos, pues fue el primero a escala nacional en despenalizar el aborto y aprobar los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Por su parte, Villanueva adelantó que no votará por Rangel porque este Congreso no es transfóbico. Esta decisión no representa el sentir por el respeto de los derechos humanos de las personas LGBT+ que habitamos y transitamos en la ciudad .

De acuerdo con la Constitución local y la Ley Orgánica del Congreso, la presidencia de la mesa directiva es rotativa entre los grupos parlamentarios, por lo que en el tercer y último año de la presente legislatura le toca encabezarla a la bancada del PAN; junto a Rangel también se manejan los nombres de Gabriela Salido y Claudia Montes de Oca.

Hace unos meses varias agrupaciones se manifestaron en contra de Rangel luego de que propusiera una reforma para castigar con cárcel las intervenciones quirúrgicas de cambio de género y hormonización de menores de edad que buscan cambiar de sexo.