Sostuvo que la postura tendenciosa de sus opositores, con la que buscaron espantar a la población, no les funcionó a los que quisieron sacar raja política. Fallaron .

Hay que agradecer que en 30 estados los gobernadores ayudaron para que se entregaran los libros. Y si se van a entregar cuadernillos complementarios, pues eso es hasta bueno, los mismos maestros lo recomiendan, no sólo los libros. Que se tengan los libros de texto es muy importante, porque es lo básico, pero si se pueden tener libros de consulta u otros cuadernillos, también , indicó en su conferencia de prensa diaria.

Destacó que la razón de su fracaso se debe a que no es nada más de gritar, es que se tiene que argumentar; no es descalificar, es presentar pruebas; y mucho menos arrancar hojas, como lo propuso el presidente el PAN, y quemar libros. Imagínense lo que es regresar a los libros prohibidos. Son muy retrógradas, pero, bueno, vivimos en un país libre y que sigan su camino los retrógradas, los fachos, hasta los progres buena ondita .

A la vez, subrayó que no pudieron demostrar la supuesta intención de su gobierno para inyectar el virus del comunismo , ya que es un argumento falso completamente, o sea, mentira. No pudieron demostrarlo porque no hay nada que lleve a ese propósito; sí al humanismo, desde luego, y a la ciencia .

Sobre el caso del estado de México, donde una veintena de padres de familia tramitaron un amparo en contra de los libros, detalló que tras dialogar con el gobernador Alfredo del Mazo, se llegó al acuerdo de atender el criterio legal expuesto por la SEP, para amparar sólo a los promoventes y permitir al resto de la población contar con el material.