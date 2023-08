Agrega que México luchó durante décadas para sacar al PRIAN, y MC no les ayudará a regresar. Traerlos de regreso sería traicionar al país, traicionar a quienes han confiado en nosotros, traicionarnos nosotros mismos , subraya.

El también senador apunta que el frente opositor está condenado al fracaso, pues no se puede construir futuro con las fuerzas políticas que mayor rechazo generan en la sociedad, y que para los mexicanos son sinónimo de corrupción. “Sería ingenuo pensar que se puede construir un proyecto ganador con los partidos que perdieron 23 gubernaturas en los últimos años. El PRIAN ganaba desde el poder y ahora, sin poder, no van a poder y van a perder”.

En su misiva difundida en sus redes sociales, afirma que en MC están decididos a cambiar la historia, no a repetirla. Apostar por el futuro nos ha expuesto a presiones externas. Sé que habrá costos que tendremos que pagar, no me asusta. He pagado hasta con mi libertad la decisión de enfrentar al régimen , abunda el ex gobernador de Veracruz.