Cortés aseguró que ella encabezará los esfuerzos para cambiar el rumbo del país, y no desaprovechó para insistir a Dante Delgado, dirigente de MC, que tiene las puertas abiertas, a pesar del reiterado rechazo del senador a una alianza que considera de impresentables y condenada al fracaso .

En conferencia de prensa, el panista expresó todo su respeto para Paredes y el PRI, y a la pregunta de si la priísta podría levantarle la mano a Gálvez a cambio de la candidatura a la jefatura al Gobierno de la Ciudad de México, respondió: son carriles distintos; ahorita estamos enfocados en el proceso para elegir a la responsable de construir el Frente Amplio por México .