Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de agosto de 2023, p. 7

El PRI no puede descarrilar el proceso para elegir candidato presidencial, y la sospecha de “un acuerdo en lo oscurito es un lujo que el Frente Amplio por México no se puede dar”, porque afectaría las posibilidades de triunfo de la aspirante ganadora en 2024, advirtió Dulce María Sauri Riancho, ex dirigente nacional del tricolor.

En entrevista con La Jornada, después de que el dirigente priísta, Alejandro Moreno, informó que las encuestas no favorecen a Beatriz Paredes, Sauri preguntó: ¿qué componenda puede haber que aporte a una candidatura presidencial fuerte? El proceso debe concluir, no se trata de muñecas, que cambien del escritorio al cajón, sino de personalidades políticas .

Sauri, quien es vocera del Frente Amplio de Renovación, que agrupa a ex gobernadores y ex legisladores priístas, expresó su grave preocupación ante la posibilidad de que el proceso del bloque opositor concluya de manera abrupta.

Señaló que el ejercicio de selección tiene un origen ciudadano, y si bien los dirigentes y los partidos son relevantes, no son los propietarios del proceso, sino la ciudadanía, y las decisiones que tomen no deben dañar la esperanza de millones .

En ese sentido, indicó que más que a las dirigencias de los partidos políticos, incluyendo la mía, me dirijo al comité organizador para que culmine el proceso .

–¿Los partidos no pueden adelantarse y bajar a Beatriz Paredes?