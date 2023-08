¿Cuándo me he dejado presionar?, respondió a pregunta expresa, e insistió en que se mantendrá en la contienda y antes de tomar cualquier decisión esperará a revisar las encuestas oficiales, las que mandó hacer el comité organizador del frente, que para mí son las que inciden en el proceso interno .

La senadora Beatriz Paredes (PRI) sostuvo que no se siente presionada por las declaraciones banqueteras que formuló el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, en el sentido de que va abajo en las encuestas del Frente Amplio por México (FAM) para elegir a quien contenderá por la Presidencia de la República en 2024, pero rechazó que vaya a declinar en estos momentos en favor de la panista Xóchitl Gálvez.

Por su parte, al inicio de la plenaria, el coordinador de los diputados priístas, Rubén Moreira, rechazó que haya sido poco ético que antes de que concluyera el proceso interno del frente opositor, Moreno Cárdenas haya declarado que Paredes va abajo en las encuestas. El dijo una realidad y tan tan; eso no tiene que ver la ética , destacó.

Moreira dejó claro que lo declarado por el dirigente nacional, muchos o todos nosotros lo apoyamos , y aunque “puede haber mucho ruido sobre esto, el PRI debe tomar las decisiones que le corresponden

El polémico tema no fue tratado ayer durante el encuentro de los dos grupos priístas en el Congreso. Paredes y Alito no coincidieron en la reunión, ya que este último sólo estuvo un rato por la mañana y la senadora llegó más tarde, ya que participó antes en un conversatorio sobre el exilio chileno, donde al ser abordada por reporteros expuso que prefería no hablar en ese momento de las declaraciones banqueteras que formuló un día antes el líder priísta.

Al salir, expuso que no interpreta como presión lo que sólo son dichos políticos, pero que tampoco acepta presiones. Al llegar al hotel donde se lleva a cabo la plenaria, Paredes fue de nuevo entrevistada.

–¿Declinará si no le favorece la encuesta?

–Estaré analizando la situación una vez que conozca los resultados.

La priísta fue recibida con aplausos por senadores y diputados cuando se reintegró a los trabajos de la plenaria. Hoy, la dirigencia nacional del partido definirá su futuro en la contienda de ese frente que integran PRI, PAN y PRD.