López Obrador refirió que tras una serie de trámites por todo el Poder Judicial, el expediente por el adeudo de impuestos llegó a la SCJN y se le asignó a Aguilar, ante lo que cuestionó: ¿Por qué no se lo entregó a otro ministro? No, pues ya sabían .

¿Qué, no es un acto tramposo el mantener ahí un expediente tanto tiempo? ¿Qué cuesta mucho el estudio? ¿Cuesta mucho trabajo analizar el caso y resolver? , criticó.

Remarcó que la petición es que se defina ya el asunto, en uno u otro sentido. No le estamos diciendo, porque también no se debe de malinterpretar, que resuelva a favor o no de la hacienda pública. Que resuelva de conformidad con la ley y con apego a la justicia, eso es lo que le estamos solicitando .

Pidió entonces al procurador fiscal dar los detalles de la situación, a lo que Medina Padilla explicó que la compañía que impugna la resolución de la autoridad fiscal solicitó a la Corte su atracción, y los ministros tuvieron que analizar si se trata de un caso “novedoso o relevante.

Lo que consideramos nosotros debió ocurrir es que, al no ser novedoso ni relevante, tenía que haberse rechazado y regresar al tribunal colegiado para que éste emitiera la sentencia definitiva y se constituyera en una cosa juzgada, y ya tenía la autoridad la facultad de ejercer el cobro (de impuestos) por los mecanismos que se consideraban, incluso coactivamente .

Agregó que la SCJN recibió dos recursos más y Aguilar también solicitó que se le turnaran, por lo que suman tres asuntos por este adeudo de impuestos que están bajo su ponencia y que ha tenido archivados por ocho meses.