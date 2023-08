Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de agosto de 2023, p. 5

Ya es mucho el cinismo de los ministros de la Corte , afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que la víspera la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, rechazó cualquier recorte al presupuesto del Poder Judicial e incluso subrayó que se solicitará un incremento de 4 por ciento, con lo que ascendería a más de 84 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2024.

En la conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional, a pregunta sobre lo dicho por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el mandatario federal criticó una vez más el excesivo financiamiento para el Poder Judicial y dijo que, sin pretender generalizar, la mayoría de los ministros se muestran cínicos, y en este caso la presidenta .

Subrayó una vez más que corresponde por mandato constitucional a la Cámara de Diputados reajustar o no el presupuesto del Poder Judicial; y como lo dijo en su conferencia del lunes, reiteró que si se diera un recorte presupuestal para ese sector de la administración pública, son predecibles y lo rechazarán, para lo que contarán con el apoyo del bloque opositor.

Prepotencia

“Ayer (lunes) dije que era tanta la prepotencia y el cinismo en el Poder Judicial que eran capaces de no respetar el mandato constitucional y que si la Cámara de Diputados decidía una reducción a su presupuesto (no lo aceptarían)… No me va a extrañar que no respeten la Constitución porque a ese extremo están llegando, con el respaldo de los oligarcas y de los corruptos. Porque ellos representan a una minoría rapaz, ellos no representan al pueblo. No hay nada que hagan a favor del pueblo, están ahí para defender los intereses de los grupos de poder económico, para eso están.”