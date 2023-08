L

a décima me persigue. Tal vez mejor: me convoca. Tales octosílabos involuntarios quisieron abrir este texto; intenté cambiar la última frase, mas cuenta me di de que así queda más claro el aserto.

El jueves acudí a la inauguración de una exposición de diablos de la negritud y sus andanzas, trabajo dibujístico de Jimmy de mi mismo apellido, es mi hermano, quien presentó cada cuadro (15, número del arcano del Diablo en el tarot) con una décima suya acompañada por su propia arpa y la jarana de Judith Serrano. Esto, en el Circo Volador. La muestra, que estará en exhibición cinco semanas más, se programó a iniciativa de María de la Cruz Aragón y, claro, la buena disposición y apertura de los impulsores de ese centro cultural (un cuarto de siglo en actividad).

El domingo asistí a la presentación de un libro ya antes mencionado en este espacio, Para las cinco cuerdas, de Raúl Eduardo González, en el Museo Nacional de Culturas Populares, a cargo de Evelin Acosta, de Caña Dulce y Caña Brava; Conrado Arranz, Aidée Balderas (moderadora), Alec Dempster (ilustrador que, no menos músico, tocó La Leona), Frino, Agustín Rodríguez y el propio autor, que asimismo tocó, cantó e improvisó (luego se sumarían Marconio Vázquez, repentista, y Sirani Guevara a la jarana).