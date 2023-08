s muy probable que Alito Moreno cumpla este miércoles su amenaza de ayer: bajar de la contienda por la Presidencia de la República a su compañera de partido Beatriz Paredes, a fin de abrir campo libre a la panperredista Xóchitl Gálvez. El pretexto es que no la favorecen las encuestas, lo cual es falso. La verdadera razón es que tiene que cumplir la orden que recibió del gerente general del Frente Amplio, Claudio X. González: es Xóchitl y nadie más. Marko Cortés y el Chucho Zambrano la acataron, Alito se está tardando. Y deben bajarla ya, antes de la anunciada elección del próximo domingo. Lo que está ocurriendo es que Xóchitl se está desinflando. Tuvo un inicio espectacular gracias a los medios de comunicación que reciben línea de Claudio pero no está creciendo. Ha dicho muchas barbaridades, como esa de que la mejor forma de combatir la delincuencia es cancelando las micheladas. Y, por supuesto, su oposición a que continúen los programas sociales. Existe el riesgo de que en la votación pierda frente a Beatriz.

▲ Ayer se realizó la reunión plenaria del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Estuvo presente, entre muchos miembros del blanquiazul, Xóchitl Gálvez. Foto María Luisa Severiano

Xóchitl sería la ganadora. Beatriz dice que no se retirará… primero quiere ver las encuestas. Veremos qué ocurre, pero parece que Alito ya negoció su derrota.

El dinero del Poder Judicial

¿Y a quién le pediría amparo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, si la Cámara de Diputados le recorta el escandaloso presupuesto que pretende para el próximo año? Ya no hay ningún recurso más allá de la propia Corte. Se la están comiendo las ansias. Presentó su proyecto de gastos anticipadamente. Como debe saberlo, la Constitución dice en su artículo 74 que el Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre... La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre . No se necesita, en el caso del Presupuesto de Egresos, la aprobación del Senado ni una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados pueden autorizarlo. Su responsabilidad es llevar a cabo un recorte de al menos 25 mil millones de pesos sobre la iniciativa de los insaciables ministros de alrededor de 85 mil millones. Sería irresponsable seguir financiando la corrupción. Que no amenacen con que con menos dinero la transmisión de poder en México no será pacífica ni habrá estabilidad democrática, cuando recientemente el ministro Luis María Aguilar Morales había elaborado un proyecto para destituir al Presidente de la República. Eso si sería dinamitar la estabilidad democrática.

Que siempre sí. Dice el bravucón Enrique Alfaro que mejor sí distribuirá en Jalisco los libros de texto gratuitos.

