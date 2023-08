Afp y Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de agosto de 2023, p. 23

Ginebra. Sólo un tercio de los niños ucranios matriculados en enseñanza primaria y secundaria están estudiando de forma totalmente presencial, lo que provocó un enorme rezago educacional en lenguaje, lectura y matemáticas, después de cuatro años de interrupciones por la pandemia y la guerra en su país, informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El conflicto y el exilio amenazan la educación de 6.7 millones de niños y jóvenes ucranios de entre tres y 18 años, denunció Regina de Dominicis, la directora regional de Unicef para Europa y Asia Central.

Según una encuesta de la agencia de la Organización de Naciones Unidas para la infancia, 57 por ciento de los profesores reportaron retrocesos en el nivel de los estudiantes en lengua ucrania, 45 por ciento en matemáticas y 52 por ciento en lenguas extranjeras.

Además, apenas un tercio de los alumnos pudieron proseguir con sus estudios de manera totalmente presencial. Un tercio lo pudo hacer parcialmente y otro tercio se vio obligado a hacerlo a distancia.

Más de mil 300 escuelas, totalmente destruidas