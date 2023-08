Periódico La Jornada

Miércoles 30 de agosto de 2023, p. 17

La confianza de los consumidores estadunidenses cayó más de lo esperado en agosto, tras dos aumentos mensuales consecutivos, en medio de una renovada preocupación por la inflación. Según The Conference Board, el índice de confianza bajó a 106.1 este mes, frente al 114 revisado a la baja en julio. Los consumidores vuelven a estar preocupados por el aumento de los precios en general, y de los alimentos y la gasolina en particular , dijo Dana Peterson, economista jefe de The Conference Board en Washington. Los precios de la vivienda aumentaron 3.1 por ciento interanual en junio frente a 2.9 por ciento de mayo; se trató del primer repunte desde febrero de 2022 dijo la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda.