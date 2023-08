La nuestra era buena escuela y puede que vuelva a serlo, pero no se actualizan, hay muchos seudoentrenadores que han echado a perder este deporte. Muchos te dicen que te van a hacer correr un maratón, pero no para ganarlo, porque los que ni a mediocres llegaron, ahora son entrenadores.

Muchos ya son viejos, son corredores de más de 30 años, así es muy difícil también. Si no lo pudiste hacer antes de los 25, que es la época en la que mayor estamina tiene el ser humano, es muy complejo llegar a las marcas que actualmente se están registrando , aseveró.

En México no hay atletas de nivel , enfatizó el único corredor en la historia en ganar tres veces seguidas el Maratón de Londres. El más rápido corre dos horas y 11 minutos. ¿Qué se puede ir a hacer con ese tiempo a un mundial o a unos Juegos Olímpicos? Absolutamente nada , se sinceró.

▲ Dionicio Cerón es el único tricolor que ha ganado una medalla en una competencia mundial y fue tricampeón en el Maratón de Londres. Foto Luis Humberto González

Dionicio no se va muy lejos y recuerda los magros resultados de los tricolores en el Maratón de la Ciudad de México. La última ocasión que una mujer de nuestro país ganó el circuito capitalino fue en 2010, con Karina Pérez, mientras Darío Castro, en 2021, rompió una sequía de 10 años sin que un local se subiera a lo más alto del podio en la rama varonil, donde sólo dos connacionales se han consagrado en 20 años.

¿Cuál es la solución para que surjan generaciones con potencial?, se pregunta Cerón Bizarro. Lo que se necesita es disciplina, que no usen los celulares en las prácticas, que se preocupen por entrenar más tiempo y más rápido y no andar bien peinaditos o sacándose fotos y presumiendo sus tenis, que si son de 7 mil u 8 mil pesos. El calzado no te hará correr , señala el dos veces olímpico.

México nunca ha tenido un medallista en Juegos Olímpicos en esta disciplina, y por el rumbo que mantiene este deporte, estima Cerón Bizarro, es imposible que llegue el primero en este momento .