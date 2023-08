Eso no fue todo. Sus padres también dejaron sin habitar una casa en Hacienda de Echegaray; entonces, la fotógrafa llevó muebles y accesorios con los que había crecido al local de la Roma, a fin de jugar con los tiempos y los dos sitios. En un clóset encontró una maleta con el vestido de novia de su madre, todo arrugado, el cual renovó y colgó en medio del espacio. A su parecer, le da un efecto fantasmal .

No obstante, la fotógrafa quiso llevar el proyecto un paso más adelante, al traer una cabecera de cama gigante , un espejo, una lámpara de mesa, marcos, un florero de migajón –hecho por su madre– y sillones de la casa de Echegaray, con el objetivo de integrarlos en el local del antiguo taller con máquinas como una machacadora para ponerle botones a los pantalones de mezclilla. El proyecto es, además, una historia de cómo se conecta uno con las cosas que, a su vez, agarren personalidad y “nos hacen decir: ‘¡cómo tiro esto!, mi mamá lo guardó por alguna razón’”.

Calderón le propuso la idea a Patricia Conde, cuya galería la apoyó. La curaduría corrió a cargo de Emma Cecilia García Krinsky, quien escribe: La fotografía permitió a Rosi Calderón aprehender ese tiempo que se vio forzado a detenerse, a construir escenarios y registrar objetos y lugares que no sólo guardan una historia familiar, sino que hoy hablan de sí mismos .

Sinergia con la obra de Remedios Varo

En las 46 obras exhibidas la expositora experimenta con diferentes formatos y técnicas, desde las tradicionales hasta las que enfatiza con diversos materiales, como las intervenciones pictóricas o el uso de hojas de oro, plata y cobre.

Se incluye un políptico que no tiene que ver con el proyecto en sí, sino fotos que tomo con una cámara infrarrojo; entonces, tampoco se ven reales . La muestra también comprende varias imágenes de un proyecto en proceso que hace alusión a la pintura de Remedios Varo. El día que me encontré con las paredes descarapeladas del taller, luego, luego se me vinieron a la cabeza sus cuadros. Se trata de hacer una sinergia de la obra de Remedios con su fotografía , comenta.

Calderón es autora del libro El poder de las letras hebreas (2019), para el que realizó 22 cuadros, uno para cada signo desde su punto cabalístico.

La exposición Reflejos de la memoria, de Rosi Calderón, permanecerá hasta mañana en Colima 29, colonia Roma, de 12 a 17 horas. El último día de la muestra habrá un acto de clausura a las 18 horas.