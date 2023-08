Del Palacio destacó que el concepto de periodistas de fronteras surgió en conversaciones con Antonio Mundaca, reportero y editor de El Muro en Tuxtepec, Oaxaca, “Él me dijo: ‘uno trabaja en las fronteras’, y entonces surgió el concepto: periodistas de fronteras, y es este concepto de frontera del siglo XVIII y XIX, estos presidiums que se construían para que no pasaran los bárbaros, para impedir que la civilización fuera acabada”.

Explicó que no es la frontera de un país, de un estado, sino los territorios donde el Estado deja de operar, no necesariamente que no exista, sino que le conviene no estar o dejar de operar, o hacerlo cuando le conviene .

El libro está ilustrado con imágenes que conforman el proyecto Vestigios (una serie de fotografías de objetos personales de los periodistas asesinados), del fotógrafo Félix Márquez, y reúne testimonios de profesionales del periodismo originarios de Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, como Patricia Mayorga, Pedro Matías, Jade Ramírez, Guadalupe Mar, María Teresa Arroyo Gopar y Misael Habana. A nivel latinoamericano se encuentran profesionales de El Salvador, Paraguay y Cuba.