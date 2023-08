E

l grupo BRICS crece y avanza. Representaba 31 por ciento de la población mundial y 42 por ciento del PIB planetario. Con la incorporación de Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía, representa ahora 37 por ciento del PIB mundial y 46 por ciento de la población. En tanto, el G-7 representa menos de 10 por ciento de la población y su PIB es de 32 por ciento. La ampliación incluye a tres importantes proveedores de materias primas fósiles: Arabia, Emiratos e Irán que, con Rusia, suma 60 por ciento del petróleo y el gas producidos en el mundo. Pronto podría controlar 80 por ciento de la producción mundial de petróleo.

El BRICS produjo ya un alza tan grande en las expectativas del sur global, que unos 40 países esperan turno para ser admitidos; saben que recibirán un trato distinto al que les asesta el desvalijador imperialismo estadunidense. Si los planes del BRICS fundador avanzan y toman un sendero de crecimiento, con 42 por ciento de la población del mundo, y con las sucesivas adhesiones del futuro cercano, el BRICS podría convertir al G-7 en un conjunto de países más o menos marginales. Los europeos se volverán países museo (el proceso está en pleno curso), que perdurarán debido a sus potentes culturas.

El BRICS avanza y avanzará aún más en el futuro, si no todo es enviado al holocausto por el gobierno decadente de Estados Unidos. Hace años que escapa de sus manos el dominio de la economía mundial. Como es evidente, no se trata de una situación que se le salió de control, sobre la que podría actuar y recobrar el control anhelado. No, lo que se escapa de las manos no es una situación, sino su dominio sobre el curso de la historia, nada menos. Pero no se ha dado por enterado. Lo mismo pasó en el curso de la historia de largo plazo con los imperios dominantes: ocurrió con Roma, con el imperio español, con el imperio portugués, con el imperio británico. EU está de salida, pero su final en tiempo y en forma no son aún visibles.

De la crisis de 2008, implosión de las hipotecas subprime y quiebra de Lehman Brothers incluidos, todos salieron mal, pero EU y los demás socios de la OTAN salieron con tibia, peroné y fémur, quebrados. China, India, Brasil y Rusia, desde 2006, habían comenzado a sentar las bases de una asociación económica. La primera cumbre tuvo lugar en 2009, en Ekaterimburgo (Rusia), y fue entonces adherida Sudáfrica. A estos países les fue mejor que a la OTAN, y la creación del BRICS fue su respuesta colectiva a la crisis de 2008.