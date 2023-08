E

scapularios, imágenes de la Virgen de Guadalupe, banderas mexicanas, carteles perfectamente rotulados, manifestantes vestidos de blanco, son parte de la escenografía presente en cerca de 30 marchas y concentraciones contra los libros de texto gratuitos, realizadas en varias ciudades, el 27 de agosto. Algunas fueron promovidas por el Frente Nacional por la Familia (FNF).

A diferencia de la marcha de Aguascalientes del 20 de agosto, la movilización nacional del pasado domingo, convocada con los hashtags #En defensa de la educación y #ConLosNiñosNo, reunió, en cada localidad, apenas unos cuantos centenares de asistentes (2 mil, en León). En algunos casos asistieron apenas unas pocas decenas de ciudadanos.

Enarbolaron demandas por una educación sana y no pervertida , como: Tecnología, no ideología; libros útiles, no hechos por inútiles ; “Nuestros niños no necesitan el Kamasutra escondido”; Libros para pensar, no para ideologizar ; No a la ideología de género en los niños. Sí a la familia ; “Biología sí… ideología no”; Dejen que los niños sigan siendo niños y “Educación sí… perversión no”.

En redes se difundieron consignas como: Estamos marchando por una niñez libre de ideologías ; El futuro de nuestros niños depende hoy de nosotros ; Esta vez se metieron con lo más valioso: nuestros hijos y nuestra libertad ; Nuestros derecho a educar a nuestros hijos se ve amenazado. Somos los principales educadores ; Quieren destruir a las familias y ser controladores de masas ; Por educación de calidad libre de adoctrinamiento e ideología de género ; Los niños son lo más sagrado e importante de nuestro país , y El futuro de la niñez está en peligro .

Aunque las protestas no tuvieron apoyo de la Iglesia católica, estuvieron en sincronía con la opinión de varios de sus jerarcas. Según Ramón Castro, secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y obispo de la diócesis de Cuernavaca, los libros son un abuso de poder del gobierno, porque están poniendo una ideología que cambiaría la mentalidad del pueblo mexicano . Para él, el contenido del material educativo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) aprobó e imprimió es dañino para la niñez mexicana.

Según el prelado, allí viene inmersa una ideología política en la que se pretende admirar a un dictador , cuando eso nada tiene que ver con las infancias y menos con la educación a esas edades en las que son vulnerables. Le preocupa que con los libros en manos de los niños exista el riesgo de replicar el sistema de gobierno de otros países en los que las condiciones de vida son malas, derivado del gobierno que los representa junto a las ideologías que fomenta. Asume que, “si a un niño desde pequeño se le enseña a admirar a un dictador –no digo que lo tengamos– nos estaríamos acercando a ser un Corea del Norte, Venezuela o Nicaragua” (https://shorturl.at/ehjpA).