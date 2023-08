De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 29 de agosto de 2023, p. 17

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta por la contaminación con la bacteria Listeria monocytogenes en los helados de la marca Soft Serve On The Go. Indicó que el fabricante, Real Kosher Ice Cream, llevó a cabo el retiro voluntario de los productos en Estados Unidos, pero algunos se distribuyeron en México.

Con base en información publicada por la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA, por sus siglas en inglés), las presentaciones del producto contaminados son de los sabores vainilla chocolate, mantequilla de maní, caramelo, sorbete de fresa mango y mantequilla de maní natural y ligera.

La Cofepris recomendó a la población evitar la compra y consumo de estos helados y, en caso de haberlos adquirido, desecharlos.