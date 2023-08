Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 29 de agosto de 2023, p. 11

Las propuestas antimigrantes extremas que ha lanzando el gobernador de Florida, Ron DeSantis, son parte de una estrategia ante las próximas elecciones en Estados Unidos, pura publicidad, politiquería, muy corriente, barata, chafa para intentar rebasar por la derecha a Donald Trump y por eso parece más antimigrante que Trump , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia mañanera, expuso que a DeSantis no le ha ido bien con dicho discurso, pese a lo cual no lo modifica, aunque se sigue hundiendo porque no levanta .

El mandatario presentó un estudio que recopila el promedio de los resultados de las encuestas sobre la preferencia entre republicanos.

Allí se observa que mientras en enero estaban parejos, para agosto Trump tiene 52 por ciento de las preferencias, y el gobernador de Florida 14 puntos porcentuales.