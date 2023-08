Julia Le Duc

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 29 de agosto de 2023, p. 10

Matamoros, Tamps., Blanca Verónica Luque Rodríguez, médica general de 54 años, quien egresó hace 31 años de la Facultad de Medicina del campus Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, acusó a los directivos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Matamoros de incurrir en transfobia y homofobia, al negarle el derecho a dar consulta a pacientes por su condición de hombre transgénero.

El Issste me quiere esconder por ser hombre transgénero, me tiene guardado allá en un lugar sin aire acondicionado, sin número de empleado, sin asignarme pacientes, aun cuando mi plaza es en consulta externa , expuso.