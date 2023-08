El Presidente tiene tanto miedo de que la oposición se siga fortaleciendo que está usando todos los instrumentos del Estado y sus artimañas para evitar que esto suceda. Completamente metido en las próximas elecciones, buscará pactar con el partido de MC y con su eventual aspirante, porque López Obrador hará lo que sea intentando no perder el poder , dijo Cortés por medio de un comunicado.

Momentos más tarde, el secretario general de Acuerdos de MC, Juan Zavala, respondió que, a diferencia de Cortés y del PAN, nosotros no actuamos en función de lo que diga el Presidente .

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, afirmó ayer que el presidente Andrés Manuel López Obrador está presionando a Movimiento Ciudadano (MC) porque no quiere que se sume al Frente Amplio por México y aseguró que buscará pactar con el partido naranja y su eventual candidato.

Zavala reviró con una encuesta elaborada por MC, en la que la mayoría de los consultados piden al partido no ir en alianza, misma que fue repetida por diversos emecistas.

“A diferencia de ustedes, @MarkoCortes, nosotros no actuamos en función de lo que diga el Presidente. Pero sí en función de lo que quieren los mexicanos. Y como la mayoría no quiere la alianza con la vieja política, es lo que haremos. Ustedes son el pasado al que no volveremos. Nosotros (somos) el futuro que México demanda”, agregó.

Por separado, el ex presidente Felipe Calderón pospuso una elección primaria entre el mejor posicionado del frente opositor y de MC para definir un candidato en común.