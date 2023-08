La Jornada Baja California

Periódico La Jornada

Martes 29 de agosto de 2023, p. 6

Tijuana, BC., Integrantes del Frente Nacional por la Familia (FNF) manifestaron su rechazo a los nuevos libros de texto gratuitos y tiraron algunos ejemplares a un bote de basura que rotularon con la leyenda ¡Por una educación libre de ideología!

En rueda de prensa, afuera de la Secretaría de Educación, horas después de iniciado el ciclo escolar 2023-2024, el vicepresidente de esa entidad, Jesús González Muñoz, expresó su preocupación porque los textos hipersexualizan a los menores y pretenden adoctrinarlos .