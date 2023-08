Mientras, en las otras cuatro entidades no hay impedimento jurídico para cumplir con esa obligación, por lo cual deben ser entregados los ejemplares.

Enfatizó que en el caso de las dos primeras, el togado Luis María Aguilar Morales concedió suspensiones a solicitud de los gobernadores María Eugenia Campos (PAN) y Miguel Riquelme (PRI), por lo que es una decisión del ministro que no se hayan repartido.

La funcionaria indicó que los seis estados en los que hasta la mañana de ayer no se habían distribuido estas obras son Chihuahua y Coahuila, cuyos gobiernos presentaron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; además de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán (la franja panista).

Desde la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, se hizo una conexión remota para testificar el inicio de actividades escolares en la Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Baja California, Quintana Roo, Tamaulipas y Durango, donde los mandatarios estatales –los seis primeros de Morena y el último del PRI– manifestaron su compromiso con la llamada NEM y con la repartición de los libros y otros insumos, como uniformes, útiles escolares, becas y desayunos para los alumnos.

Ante el Presidente, Ramírez Amaya detalló que ayer comenzó el ciclo escolar 2023-2024 con más de 24 millones de niñas, niños y adolescentes; y un millón 223 mil 387 docentes de escuelas públicas y 229 mil de colegios privados.

Señaló que el propósito de la NEM es garantizar una educación con varias características: que sea profundamente humanista, científica, multicultural e inclusiva .

El viernes pasado, de gira por Guerrero, el mandatario federal adelantó a los de arriba, corruptos, conservadores, fifís que, lo quieran o no lo quieran , con el inicio del nuevo ciclo escolar los libros estarían en la mayor parte de los estados. Ayer, reiteró que sólo son seis entidades en las que no han sido distribuidos.