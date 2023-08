A

l borde de la lágrima, pañuelo en mano y con una puesta en escena que no convenció a nadie, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, expresó su pesar: no podemos aceptar un recorte presupuestal, porque lamentablemente la consecuencia directa de asfixiar (financieramente, desde luego) al Poder Judicial de la Federación es colocar a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos , en el entendido, dijo (y nadie le creyó), que el acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no puede ser negociable (sic y recontra sic). Por ello, estiró la mano y solicita cerca de 85 mil millones del erario para que sus deseos se cumplan y se nulifiquen sus oscuros presagios.

Llegó la hora de repartir el pastel de los dineros públicos (a más tardar el próximo 8 de septiembre el Ejecutivo federal, vía la Secretaría de Hacienda, debe presentar a la Cámara de Diputados su paquete económico para el ejercicio 2024, que incluye la propuesta de presupuesto de egresos de la federación) y, como es tradición por estas fechas, en el jaloneo de la cobija tirios y troyanos se pelean hasta el último centavo, y en estas artes el Poder Judicial de la Federación –con la ministra Piña a la cabeza– no podía quedar fuera, alza la mano y grita: ¡Presente! ¿En serio el Ejecutivo –que se limita a incorporar al presupuesto de egresos las peticiones de los ramos autónomos, como el Poder Judicial– y la Cámara de Diputados –única legalmente autorizada para aprobar, modificar o rechazar tal presupuesto– pretenden asfixiar financieramente a Norma Piña y a sus siempre austeros cuan cumplidores muchachos? (nunca dispuestos a ceder un solo centavo, porque la justicia no puede ser negociable , según dice la ministra presidenta, aunque de ello hay sobradas pruebas en contra).