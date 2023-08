N

o se ha devaluado la moneda nacional. No ha huido la inversión extranjera. No se ha desplomado la Bolsa Mexicana de Valores. No se han disparado la inflación ni la carestía. Hay 20 millones de familias recibiendo algún tipo de apoyo económico del gobierno; 12 millones son adultos. No ha habido gasolinazo. No hay millones de personas con hambre deambulando por las calles. El empleo y el salario han crecido. Se ha venido abonando la inmensa deuda heredada del prianismo con escrupulosa puntualidad, incluso el Fobaproa. No se ha peleado con el Presidente de Estados Unidos. México no es otra Venezuela. No tiene la intención de quedarse como un dictador vitalicio. No ha suprimido la libertad de expresión y de asociación, la mayoría de los medios lo critica cotidianamente hasta el insulto. Hay absoluta libertad religiosa. No ha subido los impuestos. Este 1º de septiembre de 2023, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador rinda su quinto Informe de gobierno, será registrado por los grupos de oposición como un día de luto. Sus predicciones sobre el fracaso económico del gobierno de la 4T resultaron fallidas. No es perfecto. Heredará a su sucesor(a) el problema del crimen y la impunidad.

Comisionistas

En algunos pueblos de la antigüedad el reino cobraba los impuestos por conducto de personas que se quedaban con un importante beneficio y entregaban la mayor parte al emperador. En Roma se les conocía como publicus. Esto viene a cuento porque el Poder Judicial mexicano presentó ayer su proyecto de presupuesto para 2023 y es mayor a 85 mil millones de pesos. Es un escándalo, pero en el video que distribuyó la oficina de comunicaciones no aparece un rubor en el rostro de la presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, la ministra Norma Piña. El 80 por ciento lo componen sueldos y prestaciones. La cifra no considera el ingreso que reciben los funcionarios –del secretario de acuerdos hasta la cima– por la venta de amparos y otros servicios. ¿Cuánto es? La cifra es incalculable, pero los asuntos que se ventilan deben tener un valor de muchos, pero muchos miles de millones de pesos. ¿No sería bueno seguir un esquema como el de los pueblos antiguos? Se trata de ponerlos a trabajar a comisión.