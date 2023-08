Solicita cambio de turno en secundaria para joven atleta

aestro Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador en BCS: Mi hijo Coco Pliego Bautista es deportista de alto rendimiento en natación y clavados (adjunto documento que lo confirma), tiene 12 años y acaba de ingresar a la secundaria José María Morelos y Pavón en la colonia Las Garzas, La Paz.

Sin embargo, y a pesar de que lo solicité en tiempo y forma, el director Germán Rodríguez Montoya no autorizó que asistiera al turno matutino, que es el mismo que tenía en la primaria Simón Bolívar, lo cual impide que continúe con el prometedor desarrollo deportivo que hasta la fecha ha demostrado y que podría estar en su edad idónea para destacar como representante de nuestro estado.

Dado lo anterior, como madre soltera del niño, le solicito su apoyo solidario para que mi hijo pueda continuar estudiando y practicando deporte.

El teléfono móvil a donde se pueden comunicar con una servidora es: 61-2140-9190.

Karla Marina Bastida de la Toba

Felicita por la entrega de libros en Guerrero

Me dio un gusto enorme ver en la conferencia mañanera a los niños del estado de Guerrero, felices con sus libros de texto gratuitos en sus manos, durante la del nuevo ciclo escolar. Es la inefable sonrisa de esos niños a quienes pretenden salvar del comunismo los que se oponen a que se entregue la nueva edición de ejemplares, al esgrimir argumentos falaces. Me imagino la tristeza de los que no los recibieron. Ojalá que sus padres les den una explicación válida.

Benjamín Cortés V.

Rechazan la denuncia contra el proceso interno de Morena

El Foro Nacional de Militantes de Morena se pronuncia en contra de la judicialización del proceso interno del partido, pues la selección de las casas encuestadoras es resultado de un acuerdo del Consejo Nacional, aceptado por los aspirantes a la coordinación de la 4T, y, por tanto, no puede ser cuestionado, ni sus resultados modificados, por acuerdo entre el presidente de Morena y el del Consejo Nacional.

La queja interpuesta ante el Instituto Nacional Electoral es un intento para que el tribunal desconozca, a la postre, los resultados de la encuesta. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un operador político de la alianza entre PRI, PAN y PRD, por lo que sus sentencias no responden a una lógica jurídica, sino a un interés político por detener la Cuarta Transformación.

Raúl Río Valle, Jesús Tarín, José Luis Hernández, Guillermo Calderón, Marcos Fuentes, Noemí Magaña, Griselda de Fuentes, Tomás Armas, César Rodríguez, Marcela Barrios, Jesús Sosa Castro y Gonzalo Cruz