Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Martes 29 de agosto de 2023, p. 7

Al final de cuentas, no pretendo la posteridad, que es ese cuarto lleno de pósters , aseguró el cantante y compositor Jaime López, una de las figuras emblemáticas del rock mexicano.

Sí me gustaría que quedaran mis canciones, por lo menos alguna tonada o algún verso. El culto a la personalidad no me motiva, es más el culto al trabajo, y, modestia aparte, más que rencarnar en otra persona, me gustaría hacerlo como canción en la voz de otra persona. Me gusta rencarnar, pero en esta vida, y lo he hecho en varias personas.

Disruptivo e iconoclasta como siempre, lo mismo que ocurrente y divertido, el músico tamaulipeco sostuvo una prolongada reunión con medios de comunicación a propósito de su próxima actuación en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la capital del país.

Allí presentará, el sábado 2 de septiembre, a partir de las 19 horas, su espectáculo Jaime López 69 y llueve, un monólogo musical que, describió, va de la persona al personaje, empezando por el cuerpo, el canto a capela, la armónica y luego pasa por ese gran pararrayos que es la guitarra .

A propósito de ese instrumen-to, recordó que su primer encuentro con él fue entre los 13 o los 14 años, edad hasta la cual la música se le había dado por el baile. Pero llegó la guitarra y simplemente quería tocarla; se dejó y salió la pri-mera canción. Y, desde entonces, sigo aprendiéndola, a partir de hacer canciones .

Tras confesarse nervioso por esa próxima presentación, una emoción que nunca se quita , aclaró que el espectáculo será una especie de homenaje al legendario mimo francés Marcel Marceau (1923-2007), mi gran maestro , ya que él será el único artista en el escenario.