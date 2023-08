Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 29 de agosto de 2023, p. a10

En Irapuato, el estadio Sergio León Chávez parece congelado por el tiempo. En su fachada brotan decenas de comercios de comida, juegos de materiales astillados y desteñidos por el sol, además de una pequeña glorieta de pavimento colmada de árboles. Hasta hace dos años, la casa de la Trinca Fresera era un lugar muerto y abandonado. Por sus pasillos, donde miles de personas se acostumbraron a animar al equipo, sólo quedaban accesos cercados con costales de basura, fragmentos de láminas y plateas a punto del derrumbe.

Pensamos que el camino iba a ser más fácil, pero tuvimos que pedir la intervención del gobierno del estado , dice a La Jornada Tania Lara, una de las dos mujeres que preside la nueva administración del club en la Liga Premier Mx. Todo en el templo guanajuatense tenía olor a tristeza. Encontramos la cancha de futbol con árboles que tuvimos que recortar. No había agua en los baños, las cisternas estaban sucias y no teníamos energía eléctrica. El techo se colapsó y existían fallas estructurales. Gracias al apoyo de varias empresas restauramos todo .

Con botas, casco y chaleco reflectante, decenas de obreros encabezaron las obras de la mano de autoridades municipales y del estado, así como la empresa mexicana Healthy People, responsable de la operación de la Trinca. La idea del proyecto, que también encabeza la dueña de la firma, Selomith Ramírez Morales, es terminar la temporada 2024-25 con el ascenso del equipo a la Liga de Expansión, principal antesala del máximo circuito.

Para ello es necesario reforzar la seguridad, invertir en infraestructura y un sistema de iluminación apto para partidos nocturnos, además de negociar con los altos federativos la permanencia de los locales de venta abajo del inmueble.

Cuando nos dijeron que debíamos comprar la franquicia, empezamos de cero con toda la papelería , relata Tania.

No teníamos dónde jugar, no existía ningún equipo. Antes sólo bastaba con cumplir algunos requisitos, ahora los estados financieros son checados con lupa. Eso se debe a que había mucho lavado de dinero y dueños fantasmas. Desconozco por qué tardaron tanto los permisos para usar el estadio, pero Irapuato se merece estar en primera. Nuestro objetivo es llegar a Expansión en no más de dos años. Dependemos de tener el alumbrado, porque plantel femenil y fuerzas básicas los tenemos.

En septiembre de 2021, mientras los clubes de la Liga Premier iniciaban un proceso de certificación que se mantiene hasta ahora, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó que Irapuato no cumplía con la estructura financiera, control económico y organización legal para ser invitado en la Liga Expansión, a pesar de ganarse el derecho de manera deportiva. Eso produjo una disputa política en la que el entonces presidente Fernando San Román fue inhabilitado dos años por declaraciones contra la FMF y no hubo poder alguno que evitara la desaparición de la franquicia.