Martes 29 de agosto de 2023, p. 3

“Trato de ser honesto con lo que escucho y no tener miedo de mostrar mi amor por la música. De muchacho me preocupaba lo que los demás pensaban. Me preguntaba si tal cosa era cool o no. Con el tiempo me di cuenta de que no tengo por qué temer lo que amo. Espero que el público se dé cuenta de ello. Para mí, es la manera más fuerte de comunicarme”, expresó a La Jornada el guitarrista Bill Frisell (Baltimore, 1951).

El compositor forma un trío con el baterista Rudy Royston y el bajista Thomas Morgan, y se presentará por primera vez en México, el primero de octubre en la sala Nezahualcóyotl como parte del Festival Cultura UNAM.

¿Qué hay de cierto en el comentario de que Frisell es el guitarrista que cambió el sonido de la música estadunidense?, preguntó La Jornada. El músico de culto contestó: No dije eso. No sé si eso es realmente la verdad . Con gran humildad y compostura, Frisell precisó acerca de posibles expectativas del público: No puedo saber qué es lo que la audiencia quiere escuchar. Sin embargo, si el público se da cuenta de que amo lo que hago, mi esperanza es que lo perciban. Cada día practico y trato de mejorar. Es algo que no termina. Cada día da la impresión de que vuelvo a comenzar. Tienes todo en frente de ti, nunca vas a terminarlo; no obstante, sigues intentando .

En conferencia de prensa, Frisell habló de la emoción que siente por venir por fin a la Ciudad de México. Además, de hacerlo con su grupo, cuyos integrantes son como mi familia , porque este grupo representa lo que sucede en mi imaginación . En anticipo a preguntas sobre su repertorio señaló: Nunca sabemos cómo será el programa o qué canciones vamos a interpretar hasta que comenzamos a tocar. Sé que el entorno tendrá gran impacto en lo que haremos esa noche. Ya vi fotografías de la sala Nezahualcóyotl; es un lugar bello. Puedo imaginar el sonido allí, sin predecir nada .

Precisó: “Me siento afortunado de que a lo largo de mi carrera el público siempre ha querido acompañarme, porque es como tener una aventura juntos.