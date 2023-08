Cuando se siente el fervor de cientos de miles de hombres y mujeres, apretándose en las calles y plazas para decir con decisión y esperanza: Estamos con ustedes, no cejen, vencerán , toda duda se disipa, toda angustia se desvanece. Son los pueblos, todos los pueblos al sur del río Bravo, que se yerguen para decir: “¡Basta!

Es difícil, casi imposible, describir la profundidad, la firmeza del apoyo que nos fue brindado por el gobierno y el pueblo mexicano. Recibí tales demostraciones de adhesión del presidente Echeverría, del Parlamento, de las universidades y sobre todo del pueblo, expresándose en forma multitudinaria, que la emoción todavía me embarga y me abruma por su infinita generosidad.

¡Basta a la dependencia! ¡Basta a las presiones! ¡Basta a la intervención! Para afirmar el derecho soberano de todos los países en desarrollo, a disponer libremente de sus recursos naturales.Existe una realidad hecha voluntad y conciencia. Son más de 250 millones de seres que exigen ser oídos y respetados.

Cientos de miles de chilenos me despidieron con fervor, al salir de mi patria, y me entregaron el mensaje que he traído a esta Asamblea Mundial. Estoy seguro de que ustedes, representantes de las naciones de la Tierra, sabrán comprender mis palabras. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer. ¡No podrán ser destruidos!

(Ovación.)

*Fragmento del discurso de Salvador Allende en la Asamblea General de Naciones Unidas, el 4 de diciembre de 1972. Publicado por la UACM y el Fondo de Cultura Económica